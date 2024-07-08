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Spor

Napoli, Emre Can için düğmeye bastı

İtalyan ekibi Napoli Inter'e transfer olan Piotr Zielinski yerini Borussia Dortmund forması giyen Emre Can ile doldurmak için harekete geçti.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:19 - Güncelleme:
Napoli, Emre Can için düğmeye bastı
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Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Piotr Zielinski yerine Borussia Dortmund'dan Emre Can'ı istedi.

Bild'de yer alan habere göre; Napoli, Borussia Dortmund ile Emre Can için transfer pazarlıklarına başladı. Napoli'nin bu transferi 10-15 milyon euro aralığında bir bedelle bitirebileceği kaydedildi.

Daha önce Juventus ile İtalya Serie A'da forma giyen Emre Can, 2020'de Borussia Dortmund'a katılmıştı.

30 yaşındaki Emre Can, kariyerinde bu iki kulüp dışında Bayern Münih ve Liverpool formalarını da giydi.

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