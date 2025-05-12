Napoli evinde 2 puan bıraktı

İtalya Serie A 36. hafta maçında Napoli, sahasında Genoa ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 sona erdi.

Napoli, 15. dakikada Romelu Lukaku ile 1-0 öne geçti. Genoa, Alex Meret'in 32. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Napoli, Giacomo Raspadori'nin attığı golle 64. dakikada 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Genoa, 84. dakikada Johan Vasquez'in attığı golle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli'nin ligdeki dört maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Napoli, ligde 78 puana yükseldi. Genoa, ligde 40 puana yükseldi.

Napoli'nin iki puan kaybı ile Inter'in de şampiyonluk iştahı arttı. İtalya'da son iki hafta öncesi lider durumda bulunan Napoli ile Inter arasında bir puan farkı bulunuyor.[78-77]

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Parma deplasmanına gidecek. Napoli'nin takipçisi Inter ise sahasında Lazio'yu konuk edecek. Napoli ile berabere kalan Genoa, ligin gelecek haftasında Atalanta'yı konuk edecek.