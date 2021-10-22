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Spor

Napoli, evinde galibiyetle tanıştı

İtalya temsilcisi Napoli, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında evinde Legia Varşova'yı 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı.

22 Ekim 2021 Cuma 00:15 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 00:15
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında İtalyan ekibi Napoli, sahasında Legia Varşova'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 3-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz sona ererken ikinci yarıda Napoli vites yükseltti. Osimhen, Petagna, Politano gibi hücum katkısı veren oyuncular oyuna girince Napoli açıldı ve 76'da Insigne'nin golüyle eşitlik bozuldu. 80. dakikaya gelindiğinde Osimhen'in golüyle fark ikiye çıktı. Maçta son sözü ise 90+3'te Politano söyledi ve mücadele 3-0 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Napoli gruptaki ilk galibiyetini almayı başarırken 4 puana yükseldi. Legia Varşova ise ilk mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

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