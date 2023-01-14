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Spor

Napoli evinde Juventus'u farklı devirdi

Napoli, İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Juventus'u 5-1 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

14 Ocak 2023 Cumartesi 00:54 - Güncelleme:
Napoli evinde Juventus'u farklı devirdi
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Serie A'nın 18. haftasında lider Napoli, sahasında en yakın takipçisi Juventus'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 5-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maça hızlı başlayan Napoli, 14. dakikada Osimhen ve 39. dakikada Kvaratskhelia'nın golleriyle iki farklı öne geçti. 42'de Di Maria'nın golüyle fark bire inerken ilk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıda Napoli'de oyuna Eljif Elmas girerken Napoli adeta enerji yüklendi ve 55'te Rrahmani, 65'te Osimhen ve 72'de Eljif Elmas'ın golleriyle skoru 5-1'e getirerek uzun süre unutulmayacak bir galibiyete imza attı.

İtalya'da 7 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Juventus, bu maça gelene kadar 8 haftadır kalesini gole kapatmıştı.

Bu sonuçla Napoli 47 puana yükselerek 1 maçı eksik Milan'ın 10 puan üzerinde liderliğini sürdürdü. Juventus ise 37 puanda kaldı.

Bir sonraki hafta ise Napoli Salernitana deplasmanına çıkarken Juventus ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

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