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Spor

Napoli evinde Udinese'yi de yenerek seriyi sürdürdü

Napoli, İtalya Serie A'nın 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-2 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 20:05 - Güncelleme:
Napoli evinde Udinese'yi de yenerek seriyi sürdürdü
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 15. haftasında Napoli, konuk ettiği Udinese'yi 3-2 yendi.

Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, Zielinski ile 31. dakikada 2-0 üstünlük yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarının 58. dakikasında Eljif Elmas Napoli'yi 3-0 öne geçirdi. Udinese, 79. dakikada Nestorovski ile farkı 2'ye indirdi: 3-1. Bu golden 3 dakikada sonra Samardzic ile bir gol daha bulan Udinese skoru 3-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Napoli sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Napoli, ligde üst üste 11. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Napoli, maç fazlasıyla en yakın rakipleri Lazio ve Milan'ın 11 puan önünde yer alıyor.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini alan Udinese'nin galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

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