Napoli geriden gelip kazandı

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Napoli, Udinese'ye konuk oldu. Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 50'de Romelu Lukaku, 76'da Lautaro Giannetti kendi kalesine ve 81'de Zambo Anguisssa kaydetti. Udinese'nin tek golünü ise 22'de Florian Thauvin attı.

Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 35 yaptı. Udinese, 20 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Genoa deplasmanına gidecek. Udinese, Fiorentina'ya konuk olacak.