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Spor

Napoli hazırlık kampı için Türkiye'ye geldi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarını sürdüreceği kamp için Antalya'ya geldi.

DHA1 Aralık 2022 Perşembe 21:26 - Güncelleme:
Napoli hazırlık kampı için Türkiye'ye geldi
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Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Napoli, kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

İtalya Serie A'da 15 maçta topladığı 41 puanla ilk sırada yer alan Napoli, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Regnum Carya'da kamp yapacak. Akşam saatlerinde otele giriş yapan İtalyan ekibi, hazırlıklarına 10 gün boyunca Antalya'da devam edecek.

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Napoli, Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series'de de mücadele edecek. İtalyan ekibinin kamp için Antalya'yı tercih etmesiyle beraber, ilk kez bir Serie A temsilcisi hazırlık kampı dönemini Antalya'da geçirecek.

Napoli, Winter Football Series kapsamında 7 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te Antalyaspor, 11 Aralık Pazar günü ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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