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Spor

Napoli, Milan'ın fişini ilk yarıda çekti

İtalya Serie A 10. hafta maçında Napoli, deplasmanda Milan'ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

30 Ekim 2024 Çarşamba 01:00 - Güncelleme:
Napoli, Milan'ın fişini ilk yarıda çekti
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İtalya Serie A 10. hafta maçında Napoli, deplasmanda Milan ile karşılaştı. San Siro'da oynanan maçı Napoli, 2-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Romelu Lukaku, 43. dakikada ise Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Milan'ın 47. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Napoli formasını bu sezon 9 kez giyen Lukaku, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Napoli bu sonuçla birlikte ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Ligde istediği sonuçları alamayan Milan ise bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Napoli puanını 25'e çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Milan ise 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Milan, Monza deplasmanına gidecek. Napoli ise Atalanta'yı ağırlayacak.

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