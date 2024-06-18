Napoli Rafa Marin transferinde sona yakın

Kadrosuna Endrick Felipe ve Kylian Mbappe'yi katan Real Madrid'in mevcut kadrosundaki oyuncularla da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Napoli, Real Madrid'de forma giyen 22 yaşındaki İspanyol stoper Rafa Marin'in transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detaylarında Real Madrid'in isterse oyuncuyu geri satın alma maddesinin bulunduğu belirtilirken, bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.

BAŞKA TALİPLERİ DE VARDI

Geride bıraktığımız sezon Alaves'te kiralık olarak forma giyen Marin için Napoli'nin yanı sıra Premier Lig ve Fransa'dan da birçok ilginin bulunduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Alaves'te geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma giyen Rafa Marin, tümü ilk 11'de olmak üzere 35 maçta mücadele etti.