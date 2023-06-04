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Spor

Napoli-Roberto Mancini iddiaları için açıklama

Serie A şampiyonu Napoli'nin teknik direktörlüğe getirmek istediği iddia edilen Roberto Mancini için İtalya Futbol Federasyonu açıklama yaptı.

4 Haziran 2023 Pazar 15:23 - Güncelleme:
Napoli-Roberto Mancini iddiaları için açıklama
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İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Roberto Mancini için bir açıklama yaptı.

Federasyondan, ANSA Haber Ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, Mancini için çıkan Napoli haberleri yalanlandı. Federasyonun açıklamasında, "İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Aurelio De Laurentiis ya da temsilcilerinden Napoli'nin başına geçmesi için herhangi bir teklif almamıştır." denildi.

Federasyon ayrıca, 58 yaşındaki teknik adamın 2026'ya kadar sözleşmesi olduğu ve görevinin başında olduğu kaydedildi.

MANCINI VE NAPOLI İDDİASI!

Corrire dello Sport, Napoli'nin Luciano Spalletti ile yollarını ayırmasının ardından başkan Aurelio De Laurentiis'in takımın başına Mancini'yi getirmek istediğini öne sürmüştü.

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