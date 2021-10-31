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Spor

Napoli, Salernitana'yı tek golle yıktı

Napoli, İtalya Serie A'nın 11. haftasında Salernitana'yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

AA31 Ekim 2021 Pazar 22:43 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 22:43
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İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. hafta maçında Napoli, Salernitana'yı 1-0 mağlup etti.

Haftaya puan tablosunun zirvesinde giren Napoli, ligde kalma mücadelesi veren Salernitana'ya konuk oldu.

İlk devresi golsüz tamamlanan mücadelede Napoli'ye 3 puanı getiren golü, 61. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Salernitana'da Grigoris Kastanos 70. dakikada, Napoli'de ise Kalidou Koulibaly 77. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımlarını sahada 10 kişi bıraktı.

Puanını 31'e çıkaran Napoli, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Salernitana ise 7 puanda kaldı.

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