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Spor

Napoli şampiyonluğa yürüyor

Napoli, İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek en yakın rakibi Inter ile arasındaki puan farkını 18'e yükseltti.

11 Mart 2023 Cumartesi 22:51 - Güncelleme:
Napoli şampiyonluğa yürüyor
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Serie A'nın 26. haftasında Napoli, sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. Napoli, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 77. dakikada Amir Rrahmani attı.

Atalanta'da milli futbolcumuz Merih Demiral, 44. dakikada oyuna dahil oldu. Napoli'de Kim Min Jae, 76'da sakatlandı ve kenara geldi. Elif Elmas ise 66. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Napoli, 68 puana yükseldi ve Inter ile puan farkını 18'e çıkardı. Atalanta, 42 puanda kaldı.

Napoli, ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Empoli'yi ağırlayacak.

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