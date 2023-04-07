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Spor

Napoli, Serie A'da liderliğini sürdürüyor

Serie A ekiplerinde lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek ligdeki liderliğini pekiştirdi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 22:21 - Güncelleme:
Napoli, Serie A'da liderliğini sürdürüyor
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında lider Napoli, deplasmanda Lecce'yi 2-1 yendi.

Via del Mare Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo ve 64. dakikada Antonino Gallo kendi kalesine attı. Lecce'nin golü, 52. dakikada Federico Di Francesco'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 74 yapan Napoli, bir maç eksiği bulunan en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Lecce ise 27 puanla 16. sırada kaldı.

İtalyan ekibi Napoli ligde çıktığı 29 maçta 24 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 74 puan toplayarak zirvedeki yerini koruyor.

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