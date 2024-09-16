Napoli seriye bağladı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 4-0 yendi.

Unipol Domus'ta oynanan mücadelde Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.

Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.

Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.