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Spor

Napoli seriye bağladı

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli deplasmanda Cagliari'yi 4-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

16 Eylül 2024 Pazartesi 01:17 - Güncelleme:
Napoli seriye bağladı
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İtalya Serie A'nın 4. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 4-0 yendi.

Unipol Domus'ta oynanan mücadelde Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.

Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.

Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.

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