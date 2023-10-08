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Spor

Napoli, Szymanski için geliyor! Tribünden takip edilecek

Yaz transfer döneminin önemli transferlerinden olan Sebastian Szymanski şu ana kadar sarı lacivertlilerde gösterdiği perfromans ile Avrupa'nın önemli kulüplerini etkilemeyi başardı. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski için Napoli ekibi Kasımpaşa maçında tribünde olacak. İşte detaylar...

Sabah8 Ekim 2023 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Napoli, Szymanski için geliyor! Tribünden takip edilecek
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 9.7 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, artan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

NAPOLI TAKİP EDİYOR

Sarı-lacivertli formayla parıl parıl parlayan Polonyalı orta sahayı, Napoli adım adım takip ediyor. İtalyanlar, yaklaşık 6 haftadır düzenli olarak 24 yaşındaki futbolcuyu mercek altında tutuyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA TRİBÜNDELER

Başarılı oyuncuyu izlemek için Napoli yetkililerinin bugün Kasımpaşa'ya da geleceği öğrenildi.

GİDENLER REFERANS OLACAK

15 maçta 8 gol, 4 asist yaparak takımın en önemli kozu olan Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi de bulunmuyor. Pazarlıklarda eli güçlü olacak Kanarya, Napoli'ye daha önce gönderdiği isimleri de referans olarak gösterecek. Çizme ekibinin, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması beklenirken Kim Min Jae'den kazandıkları 50 milyon Euro ve Eljif Elmas'ın piyasa değerinin 26 milyon Euro'ya ulaşması örnek olarak sunulacak.

75 DAKİKADA BİR KATKI

Fenerbahçe forması altında her 75 dakikada bir skora katkı yapan Sebastian Szymanski, 15 karşılaşmada toplam 900 dakika görev yaptı.

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