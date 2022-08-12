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Spor

Napoli, Tanguy Ndombele'ye talip oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

12 Ağustos 2022 Cuma 19:00 - Güncelleme:
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Tottenham'da yeni sezonda düşünülmeyen Tanguy Ndombele'ye Napoli talip oldu.

İngiliz basınında yer alan habere göre; transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için İngiliz ekibine teklifte bulundu.

İtalyanların oyuncuyu kiralamak mı, yoksa satın almak mı istediğiyle ilgili net bir bilgi olmasada Napoli'nin oyuncuyu bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi.

Haberde İtalyan ekibiyle birlikte Villarreal'in de oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Ancak, 25 yaşındaki oyuncunun Napoli'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve mevcut maaşından da indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

Haberde daha önce Ndombele ile Marsilya, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton, Galatasaray ve Milan gibi kulüplerin de ilgilendiği yazıldı.

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