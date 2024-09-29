Galatasaray'a geldiğinden bu yana performansıyla maçlara damga vuran Victor Osimhen'in golleri İtalyan basınında da yankı buldu. Nijeryalı golcü, Napoli taraftarlarını sinirlendirdi. İşte o atılan manşetler...

"FORMAYI ÖPTÜ, ICARDI GİBİ SEVİNDİ"

Gazzetta: "Osimhen Türkiye'de giderek daha fazla rol alıyor: önce duble yaptı, Galatasaray formasını öptü ve sonra Icardi gibi sevindi. Victor Osimhen Süper Lig'deki üçüncü maçında Türkiye macerasının ilk golünü atarak maça damgasını vurdu. İlk golün ardından 'Nihayet' yazılı formasıyla sevinç gösterisinde bulundu ve ardından formayı öptü. Osimhen daha sonra Galatasaray'ın üçüncü golünü atan Icardi ile birlikte sevindi, ancak iki forvetin golleri Kasımpaşa'nın geri dönüşte bir puan almasını engelleyemedi: maç 3-3 sona erdi ve Galatasaray üst üste altı galibiyetten sonra ilk beraberliğini aldı."

"OSIMHEN HEYECAN VERİCİ"

Corriere Dello Sport: Victor Osimhen, Galatasaray taraftarlarına heyecan verici bir tek devre performansı sundu, ancak Barak'ın Kasımpaşa'sını yenmek için yeterli olmadı. Konuk ekip sansasyonel bir geri dönüş yaşadı: 3-0 geriden 3-3'e geldi. Galatasaray alay etti: Maç 3-0'dan 3-3'e geldi. Napoli'den kiralık olarak Türkiye'ye gelen santrfor Icardi'nin 3-0'ı getiren golü atmasının ardından Fall'un farkı azalttığı ilk yarının sonunda gelen golü ile maçın son bölümlerinde her şey değişti. Hajradinovic'in 83. dakikada ve Da Costa'nın 95. dakikada attığı goller Kasımpaşa'nın evine değerli bir puan götürmesini sağladı ve Galatasaray'ın üst üste altı galibiyet serisini bozdu."

"BEKLENMEDİK SONUÇ OLDU"

Tutto Mercato: "Süper Lig'de Osimhen'in dublesi Galatasaray'a yetmedi. Türkiye Ligi'nin yedinci haftasında beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı: Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısındaki müthiş geri dönüşü. Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in dublesi ve Icardi'nin golüyle 3-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 44. dakikada Fall'un başlattığı inanılmaz geri dönüşle 3-3'lük beraberliği yakalandı ve bir puanı hanesine yazdırdı."

"NAPOLI TARAFTARI SİNİRLENDİ"

Tutto Napoli: "Osimhen'in attığı golden sonra Galatasaray formasını öpmesi tartışma yarattı. Nijeryalı santrafor, Türklerle attığı ilk golü üzerinde 'Nihayet' yazan Galatasaray formasını öperek kutladı. Bu hareket sosyal medyada büyük tartışmalara neden olurken, birçok Napoli taraftarı bu harekete sinirlendi"