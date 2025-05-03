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Spor

Napoli tek golle kazandı

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu. Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı. Maçın tek golünü 24. dakikada Raspadori kaydetti.

Haber Merkezi3 Mayıs 2025 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Napoli tek golle kazandı
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İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Napoli, Lecce'ye konuk oldu.

Ettore Giardiniero Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Napoli 1-0 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 24. dakikada Raspadori kaydetti.

Bu sonucun ardından Napoli, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. (3B, 6G)

Lecce, ise ligde oynadığı son 12 maçta galibiyet alamadı. (4B, 8M)

Antonio Conte'nin ekibi Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaparak 1 maç fazlasıyla en yakın rakibi Inter'e 6 puan fark atarak şampiyonluk yarışında avantaj sağladı.

Lecce ise 27 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Genoa'yı konuk edecek. Lecce, Hellas Verona deplasmanına gidecek.

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