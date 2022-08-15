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Spor

Napoli yeni sezona farklı başladı

Napoli, İtalya Serie A'nın ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 21:50 - Güncelleme:
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Serie A'da Napoli, sezonun ilk hafta maçında Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Napoli, karşılaşmadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 45. dakikada Victor Osimhen, 55. dakikada Piotr Zelinski, 65. dakikada Stanislav Lobotka ve 79. dakikada Matteo Politano kaydetti.

Hellas Verona'nın golleri ise 29. dakikada Kevin Lasagna ve 48. dakikada Thomas Henry'den geldi.

Napoli'de, Fenerbahçe'den transfer edilen Kim Min Jae karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Napoli, yeni sezona 3 puanla başladı. Verona ise ilk haftada puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Monza'yı ağırlayacak. Hellas Verona, Bologna deplasmanına gidecek.

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