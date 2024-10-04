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Spor

Napoli zirveyi sevdi

İtalya Serie A 7. hafta maçında Napoli, Como ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

4 Ekim 2024 Cuma 21:52 - Güncelleme:
Napoli zirveyi sevdi
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İtalya Serie A 7. hafta maçında Napoli, Como ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren goller 1,53 ve 86. dakikalarda Scott McTominay, Romelu Lukaku(P) ve David Neres'ten geldi. Como'nun tek golünü 43. dakikada Gabriel Strefezza kaydetti.

Romelu Lukaku, Napoli hikayesine hızlı bir giriş yaptı. Conte'nin öğrencisi bu sezon 5 maçta 3 gol atarken 3'de asist ile oynuyor.

Napoli, bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya çıkarırken Como 8 puanda kaldı.

Napoli, bir sonraki maçında Empoli deplasmanına gidecek. Como ise evinde Parma'yı ağırlayacak.

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