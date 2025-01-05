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Spor

Napoli'de hedef Federico Chiesa

İtalyan ekibi Napoli bu sezon İngiliz kulübü Liverpool'da beklenilen performansı sergileyemeyen Federico Chiesa'yı gündemine aldı. Serie A kulübü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber Merkezi5 Ocak 2025 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Federico Chiesa
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Napoli, Liverpool'da bu sezon beklediği süreleri alamayan Federico Chiesa ile ilgileniyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Chiesa'yı kiralamak istiyor. Napoli'nin transfer için Chiesa'nın menajeri ve Liverpool ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Liverpool'un Chiesa'nın kiralık transferine yeşil ışık yaktığı, Napoli'nin sözleşmeye satın alma opsiyonu da eklemek istediği ifade edildi.

Transfer için Napoli - Chiesa - Liverpool üçgeninde temasların devam ettiği kaydedildi.

Liverpool'da bu sezon 4 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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