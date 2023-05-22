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Spor

Napoli'de hedef Gasperini

Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli, teknik direktörü Luciano Spalletti'nin görevden ayrılması halinde alternatifini belirledi. İtalyan ekibi, tecrübeli teknik adamı ile yollarını ayırdığı taktirde takımın başına Gian Piero Gasperini'yi getirmeyi planlıyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Napoli'de hedef Gasperini
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Napoli, Luciano Spalletti'nin görevden ayrılması durumunda göreve getireceği yeni teknik adamı belirledi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, kulübün başkanı Aurelio De Laurentiis, yeni teknik direktör alternatifleri arasından Gian Piero Gasperini'de karar kıldığı kaydedildi.

Napoli'nin olası Gasperini senaryosunda 65 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Gasperini'ye yıllık 4 milyon euro maaş verileceği belirtildi.

Öte yandan Atalanta'nın ise Gasperini'nin Napoli'ye gitmesi durumunda Torino'dan Ivan Juric ile sözleşme imzalamayı planladığı öne sürüldü.

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