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  • Napoli'de Kim Min-Jae endişesi! MANU harekete geçti...
Spor

Napoli'de Kim Min-Jae endişesi! MANU harekete geçti...

Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min-Jae için Premier Lig ekipleri sıraya girmiş durumda. Çıkış maddesi makul seviyede olan oyuncunun sözleşmesinin yenilenip takımda kalması sağlanmak isteniyor.

SporX28 Aralık 2022 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Napoli'de Kim Min-Jae endişesi! MANU harekete geçti...
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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olduktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan Kim Min-Jae için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

İtalyan basınında yer alan habere göre; Napoli, performansıyla devleri peşine takan Kim için yeni bir sözleşme teklifi hazırladı.

Haberde İtalyan ekibinin yıldız oyuncunun sözleşmesini yenileyerek çıkış maddesini arttırmayı hedeflediği ifade edildi.

50 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR

Kim Min Jae'nin daha önce serbest kalma maddesi 50 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli'ye İngiltere'den kötü bir haber geldi. Savunmada ciddi sıkıntılar yaşayan İngiliz devi Manchester United, Güney Koreli oyuncuyu listesinin tepesine eklediği aktarıldı.

MANU ÖDEMEYE HAZIR

Yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanan MANU'nun Kim Min Jae için 50 milyon Euro'Luk serbest kalma maddesini ödeyerek kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Yaşanan bu gelişmeler ile birlikte Napoli'nin yeni sözleşme konusunda elinin gittikçe zayıfladığı ifade edildi.

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