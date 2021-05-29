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Spor

Napoli'de Luciano Spalletti dönemi

Gennaro Gattuso ile yollarını ayıran Napoli, teknik direktörlük görevi için Luciano Spalletti ile anlaştı.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:04
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ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

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