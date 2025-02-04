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Spor

Napoli'de Maximin'in yerine Noah Okafor

İtalyan ekibi Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin ile anlaşma sağlayamayınca kadrosuna Milan forması giyen Noah Okafor'u kattı.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
Napoli'de Maximin'in yerine Noah Okafor
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Ara transfer döneminin bitiminden saatler önce Avrupa'da transferlerin ardı arkası kesilmedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Milan forması giyen Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kiralama bedeli 2 milyon Euro olan Okafor'un satın alma opsiyonu ise 23 milyon Euro olarak belirlendi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, kendi X hesabından Okafor'un geldiğini onayladı ve oyuncuya "Hoş geldin" dedi.

MAXIMIN YERİNE ALINDI

Transferin son günlerinde Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin için nabız yoklayan İtalya ekibi, bu transferde sonuç sağlayamayınca Noah Okafor'u renklerine bağladı.

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