Napoli'de Maximin'in yerine Noah Okafor

Ara transfer döneminin bitiminden saatler önce Avrupa'da transferlerin ardı arkası kesilmedi.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Milan forması giyen Noah Okafor'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kiralama bedeli 2 milyon Euro olan Okafor'un satın alma opsiyonu ise 23 milyon Euro olarak belirlendi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentis, kendi X hesabından Okafor'un geldiğini onayladı ve oyuncuya "Hoş geldin" dedi.

MAXIMIN YERİNE ALINDI

Transferin son günlerinde Fenerbahçe forması giyen Allan Saint-Maximin için nabız yoklayan İtalya ekibi, bu transferde sonuç sağlayamayınca Noah Okafor'u renklerine bağladı.