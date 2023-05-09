Napoli'de sürpriz Victor Oshimen gelişmesi! Resmen imzalıyor

Udinese karşısında attığı golle Napoli'yi lig bitimine 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştıran Victor Osimhen, gelecek sezon İtalya'da kalabilir.

Foot Italia'nın haberine göre, Napoli başkanı De Laurentiis, Osimhen'in menajeriyle yeni sözleşme hakkında görüşüyor.

Laurentiis, Haziran 2025'e kadar kulüple sözleşmesi bulunan Nijeryalı forvet'in kesin olarak satılık olmadığını ifade etmişti.

"HAYIR, ASLA TAKIMDAN AYRILMAYACAK"

De Laurentiis ismi dev kulüplerle anılan ve attığı gollerle şampiyonlukta büyük rol oynayan Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali sorusuna; "Hayır, asla takımdan ayrılmayacak." cevabını vermişti.

Ayrıca haberde bu yaz transfer sezonunda bir oyuncunun feda edilmesi gerekirse Temmuz ayının ilk 2 haftasında serbest kalma maddesi devreye girecek olan Kim Min Jae olacağı aktarıldı.

Osimhen bu sezon Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıyan bir performans sergileyerek 27 maçta 22 gol kaydetti.

EN ÇOK GOL ATAN AFRİKALI FUTBOLCU

Ayrıca Nijeryalı forvet, Serie A'da 47 gole ulaşarak ligde en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.