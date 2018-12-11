Napoli'den FFP isyanı! 'Yalan, bir işe yaramıyor'
Napoli Başkanı De Laurentiis, UEFA'nın FFP (Financial Fair-Play) kuralı ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, UEFA'nın FFP (Financial Fair-Play) kuralı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli yönetici, yaptığı açıklamada FFP'nın büyük bir yalan olduğunu iddia ederken, aksi halde Serie A takımlarının yarısının düşmesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan, De Laurentiis, UEFA'nın bu uygulamayı "Politik" olarak kullandığına dikkat çekerken, "Financial Fair-Play büyük bir yalan, işe yaramıyor. Kurallar uygulanıyor olsa, Serie A'daki takımların yarısı küme düşerdi. UEFA, FFP'yi politik olarak kullanıyor." dedi.
Napoli Serie A'da 35 puanla Juventus'un ardından 2. sırada bulunuyor.
(Sporx)
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