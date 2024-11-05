Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." dedi.

Galatasaray'ın Tottenham maçına gelip gelmeyeceği sorulan Manna, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.