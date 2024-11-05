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  • Napoli'den Galatasaray'a 75 milyon euro şartı! ''Öde parayı, al Osimhen'i''
Spor

Napoli'den Galatasaray'a 75 milyon euro şartı! ''Öde parayı, al Osimhen'i''

Galatasaray'ın Nijeryalı santraforu Victor Osimhen için Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'dan açıklama geldi. Giovanni Manna yaptığı açıklamada 'Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz.' dedi. İşte detaylar...

5 Kasım 2024 Salı 13:35 - Güncelleme:
Napoli'den Galatasaray'a 75 milyon euro şartı! ''Öde parayı, al Osimhen'i''
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ile ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklama yapan Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." dedi.

Galatasaray'ın Tottenham maçına gelip gelmeyeceği sorulan Manna, "Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a gelip gelmeyeceğim henüz netleşmedi." sözlerini sarf etti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 7 maçta süre bulan Victor Osimhen, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

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