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Spor

Napoli'den Hirving Lozano kararı

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli, başarılı oyuncusu Hirving Lozano için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

30 Temmuz 2023 Pazar 17:50 - Güncelleme:
Napoli'den Hirving Lozano kararı
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İtalyan basınında yer alan habere göre, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis'in, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek Meksikalı futbolcuyu bonservissiz kaybetmek istemediği aktarıldı.

Laurentiis'in, yeni bir sözleşme imzalanması durumunda ise Lozano'nun kalmasına sıcak baktığı belirtildi. Ancak bu durumda 28 yaşındaki futbolcunun maaşında indirime gitmesi gerektiği ifade edildi. Laurentiis'in şu anda 4.5 milyon euro kazanan Lozano'nun maaşını 3 milyon euro'ya indirmesini istediği öne sürüldü.

Lozano'nun Napoli ile sözleşme uzatma ihtimalinin düşük olduğu, kazançlı bir kontrata imza atabileceği iddia edildi. Meksikalı oyuncuya şu an için Avrupa'dan ilgi olmadığı ancak MLS'ten Los Angeles'ın ilgilendiği belirtildi. ABD temsilcinin, futbolu bırakan Gareth Bale yerine Lozano'yu düşündüğü belirtildi.

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