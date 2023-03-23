Napoli'den İngiliz devlerine yanıt! Victor Osimhen için tam 170 milyon avro

İtalya Serie A'da bu sezon muhteşem bir performans sergileyen Napoli, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda...

27 haftada 23 galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alan Napoli 71 puana sahip. Mavilileri takip eden Lazio'nun puanı ise 52. Napoli en yakın rakibinin 19 puan önünde yer alıyor.

TAKIMIN PARLAYAN İSMİ OSIMHEN

Bu sezon takım halinde çok iyi bir performans gösteren Napoli'de daha öne çıkan isim ise, Nejeryalı forvet Victor Osimhen.

Ligde 23 maçta görev yapan yıldız oyuncu 21 kez gol sevinci yaşarken dört kez de asist yapma başarısı gösterdi.

24 yaşındaki oyuncu ligin en fazla gol atan oyuncusu olmanın yanı sıra aynı zamanda maç başına en fazla şut atan oyuncu.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Son olarak 2012/2013 sezonunda Premier Ligi kazanan Manchester United, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Erik ten Hag yönetiminde gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Manchester United, net bir santrfor eksikliği yaşıyor. Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık oyuncusu Wout Weghorst'u kadroya katan Kırmızı Şeytanlar beklenen verimi alamadı.

Manchester United'ın hedefinde ise sezon sonunda Napoli'den Osimhen'i transfer etmek var.

Osimhen'e talip olan takımlardan bir diğer ise Chelsea... Devre arasında yaptığı transferlerle ses getiren Maviler forvet hattını da Nijeryalı yıldız ile takviye etmek istiyor.

NAPOLI'DEN YANIT

İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Osimhen'in bonservis bedelini 170 milyon Euro olarak belirledi.

Aynı haberde De Laurentiis'in bu hamlesinin Chelsea ve Manchester United'a yanıt olduğu bilgisine de yer verildi.

Napoli, Osimhen'i Ağustos 2019'da 22.40 milyon Euro bedelle Lille'den transfer etmişti.