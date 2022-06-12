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Spor

Napoli'den Kalidou Koulibaly'e yeni sözleşme teklifi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Barcelona, PSG ve Chelsea'nin takibinde olan Koulibaly'e yeni sözleşme teklif etti.

12 Haziran 2022 Pazar 18:08 - Güncelleme:
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Barcelona, Paris Saint Germain ve Chelsea'nin listesinde yer alan Kalidou Koulibaly'e kulübü Napoli'den yeni sözleşme teklifi geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibin tecrübeli stopere 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Haberde Napoli'nin Senagalli savunmacıya yıllık 8 milyon Euro'luk bir ücret vermek istediği ifade edildi.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

Başarılı oyuncunun Napoli ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Barcelona'nın ciddi şekilde ilgilendiği Koulibaly için İtalyan ekibinin 40 milyon Euro'dan aşağı bir ücreti kabul etmeyeceği kaydedildi. Oyuncunun önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararı vereceği aktarıldı.

Koulibaly geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla çıktığı 34 maçta, 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

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