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Spor

Napoli'den Kvaratskhelia kararı

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak istediklerini söyledi.

19 Kasım 2024 Salı 19:50 - Güncelleme:
Napoli'den Kvaratskhelia kararı
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, takımın önemli isimlerinden Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Manna, Gürcü yıldızla yeni sözleşme imzalamak istediklerini söyledi. İtalyan futbol adamı, yaptığı açıklamada, "Kvaratskhelia'nın Napoli'deki performansını ödüllendirmek için yeni bir anlaşma yapmak istiyoruz. Şu anda görüşüyoruz, eğer anlaşma olmaz sezon sonunda tekrar görüşeceğiz." açıklamasında bulundu.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'de şu ana kadar 102 maçta sahaya çıkan Kvaratskhelia, 30 gol attı ve 28 asist yaptı.

MEVCUT SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki futbolcunun Napoli ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

  • Napoli
  • Khvicha Kvaratskhelia
  • Sözleşme

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