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Spor

Napoli'den Lucas Torreira için Galatasaray'a resmi teklif

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, Lucas Torreira'yı transfer etmek için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulundu.

6 Ağustos 2023 Pazar 23:32 - Güncelleme:
Napoli'den Lucas Torreira için Galatasaray'a resmi teklif
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İtalya'da geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli, transfer için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan temsilcisi, Lucas Torreira için Galatasaray'a teklifte bulundu. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin Uruguaylı orta saha oyuncusunu ısrarla kadrosuna katmak istediği ve Galatasaray'a teklifinin 15 milyon euro olduğu aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

27 yaşındaki oyuncunun adı daha önce de yine İtalya'dan Lazio ile anılmıştı.

Galatasaray'ın geçen sezon Arsenal'den 6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Torreira, Galatasaray'da 34 maçta sahaya çıktı.

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