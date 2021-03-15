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Spor

Napoli'den Milan'a şampiyonluk yarışında ağır darbe

Serie A'nın 27. haftasında Napoli, Milan'ı Matteo Politano'nun attığı golle 1-0 yendi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 09:26 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:26
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, konuk ettiği Napoli'ye 1-0 yenildi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Milan ile üst sıraları zorlayan Napoli kozlarını paylaştı.

Konuk Napoli'nin bazı fırsatlar yakaladığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başında Napoli, 49. dakikada Matteo Politano ile mücadelede 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki ekip de karşılıklı pozisyonlara girse de gol bulamadı.

Bu arada, Milan'da golcü Ante Rebic 90+2. dakikada sert protestosu sebebiyle doğrudan kırmızı kart görerek, ev sahibi takımı 10 kişi bıraktı.

Napoli, Milan'ı deplasmanda 1-0 yenerek, puanını 50'ye yükseltti ve puan tablosunda 5. sıraya çıktı.

Kırmızı-siyahlılar ise bu mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Haftayı puansız kapatan ve 56 puanda kalan Milan ile lig lideri Inter arasındaki puan farkı da 9'a çıktı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

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