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Spor

Napoli'den sürpriz karar! İşte Victor Osimhen'in son durumu

İtalyan ekibi Napoli, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren oyuncusu Victor Osimhe'e 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması için davet mektubu gönderdi. Nijeryalı yıldız bu tarihe kadar geleceği hakkında karar vermez ise İtalyan ekibinin kampına katılacak. İşte detaylar...

AKŞAM29 Haziran 2025 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Napoli'den sürpriz karar! İşte Victor Osimhen'in son durumu
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İtalyan devi, şu anda ülkesinde tatilde olan Nijeryalı'ya, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması için davet mektubu gönderdi.

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in, yeni durağının neresi olacağı bütün dünyada merak konusu olmaya devam ediyor. Oyuncunun tapusuna sahip olan Napoli; şu anda ülkesinde tatilde olan Nijeryalı'ya, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması için davet mektubu gönderdi. Victor, bu tarihe kadar geleceğine karar vermez ise İtalyan ekibinin kampına katılacak. Bu arada yıldız golcü için en ciddi teklifi yapan taraf olan Al Hilal ile Galatasaray'ın teklifi arasında 20 milyon eurodan fazla bir fark bulunuyor

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