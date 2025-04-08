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Spor

Napoli'nin Garnacho için tüm şartları zorlayacak

Napoli, Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu devre arasında istemiş ancak alamamıştı. İtalyan ekibi bu transfer için İngiliz devinin kapısını tekrar çalmayı düşünüyor.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 18:53 - Güncelleme:
Napoli'nin Garnacho için tüm şartları zorlayacak
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Napoli, Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'dan vazgeçmedi.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, yaz transfer dönemi için Garnacho'yu transfer listesinde tutmaya devam ediyor.

Napoli, ara transfer döneminde de Arjantinli futbolcu ile ilgilenmiş ancak Garnacho, Manchester United'da kalmıştı.

Manchester United'da bu sezon 47 maçta süre bulan Garnacho, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Garnacho'nun kulübü Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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