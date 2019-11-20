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Napoli’nin gözünü Muriç bürüdü

İtalyan kulübü, Ocak ayında Fenerbahçe’nin kapısını 8 milyon euroluk teklifle çalacak. İnzaghi’nin Vedat Muriç’i çok istediğini belirten basın “Vedat’a giden sıcak yol. Transfer çok yakın” manşeti attı.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE’DE ve Kosova Milli Takımında gösterdiği performansla bu sezon adından söz ettiren Vedat Muriç’e Avrupa devleri talip olmayı sürdürüyor. Kosovalı yıldız için en son iddia İtalya’dan geldi. Cittaceleste.it isimli internet sitesi, Lazio’nun Vedat Muriç’in peşinde olduğunu ve Ocak ayında Sarı-Lacivertlu kulübün kapısını çalacağını belirtti. “Vedat Muriç’e giden sıcak yol” başlıklı haberde İtalyan kulübünün bu transfer için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Sitenin haberinde “1.94 boyundaki golcü, İnzaghi’nin yaz transfer döneminde talep ettiği santrfor profiline çok uygun. 3-5-2 sistemi için ideal biri. Uzun boylu ve çok atletik. Fenerbahçe’de kıskanılacak bir gelişme gösterdi” yorumunda bulundu. Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 7 gol atan Vedat ise İtalyan basınına “Bir çok teklif geliyor. En iyisini dikkate almak zorundayım” dedi.

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