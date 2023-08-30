Napoli'nin liste başı Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira

Napoli, transfer döneminin son dönemine yaklaşırken orta saha takviyesi için harekete geçti.

AMRABAT VE TORREIRA

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat ile ilgilendiği belirtildi.

Napoli'nin orta saha transferinde alternatif olarak Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı da listesinde tuttuğu vurgulandı.

MANU DA İLGİLENİYOR

Manchester United'ın da Amrabat ile ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak İngiliz ekibinin Faslı futbolcu için istenen 30 milyon euro seviyesine çıkmadığı kaydedildi. Napoli'nin transferin son döneminde satın alma zorunluluğu olan bir kiralık anlaşma ile transferi bitirebileceği öne sürüldü.

TRANSFER İÇİN KRİTİK SÜRE

Napoli Başkanı De Laurentiis ile Fiorentina Başkanı Rocco Commisso'nun aralarının iyi olduğu, bu durumun transferi kolaylaştırabilecek bir etken olduğu öne sürüldü.

Amrabat'ın da kararının da belirleyici olacağı ve 48 saat içinde tranferde önemli gelişmeler yaşanabileceği aktarıldı.

İTALYA TECRÜBESİ VAR

Napoli'nin listesinde tuttuğu Lucas Torreira'nın da uluslararası tecrübesi olduğu ve İtalya Ligi'ni yakından tanıdığı belirtildi. Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuyu geçen sezon Arsenal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı hatırlatıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray forması altında 37 maçta sahaya çıkan Torreira, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.