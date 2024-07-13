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Spor

Napoli'nin yeni yıldızı Alessandro Buongiorno

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Napoli, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Napoli'nin yeni yıldızı Alessandro Buongiorno
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Teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getiren Napoli yeni transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Alessandro Buongiorno'yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeline ilişkin bir açıklama yapılmazken İtalyan basınında yer alan haberlerde Napoli'nin bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

TORINO ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbol kariyerine Torino'nun altyapısında başlayan Alessandro Buongiorno, Carpi ve Trapani'de kiralık olarak forma giydi.

Torino'da geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yapan 25 yaşındaki stoper 3 gol ve 1 asist kaydetti.

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