Spor

Napoli'nin yıldızına Türkiye'den ilgi

Napoli forması giyen Noa Lang'ın ayrılık ihtimali, Türk kulüplerini harekete geçirdi. Türkiye'den bazı kulüplerin 26 yaşındaki kanat oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ve temasların sürdüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ2 Ocak 2026 Cuma 18:39
Napoli forması giyen Noa Lang'ın ayrılık ihtimali, Türk kulüplerini harekete geçirdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Türkiye'den bazı kulüpler 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang'ın durumu hakkında bilgi aldı. Napoli'den ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcunun geleceğine yönelik temasların sürdüğü belirtildi.

Transfer sürecinin, Napoli'nin alacağı karar ve oyuncunun tercihine göre önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 21 maça çıkan Noa Lang, 1 gol kaydetti.

