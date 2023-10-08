Napoli'ye evinde şok: Fiorentina kazandı

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli evinde Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 3-1 kazanırken goller; 7. dakikada Josip Brekalo, 63. dakikada Giacomo Bonaventura ve 90+3'de Nicolas Gonzalez'den geldi.

Ev sahibi Napoli'nin tek golünü ise 45+5'de penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fiorentina puanını 17'ye yükseltirken, Napoli 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona'ya konuk olurken, Fiorentina evinde Empoli'yi konuk edecek.