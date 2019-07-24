Napoli'ye imza atan Eljif Elmas, 1 gün sonra maça çıktı
Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Eljif Elmas, sözleşme imzalamasından bir gün sonra İtalyan ekibi ile hazırlık maçına çıktı.
İtalyan ekibinin, Cremonese ile oynadığı hazırlık maçına yedek kulübesinde başlayan Eljif Elmas, maçın 69. dakikasında oyuna dahil oldu.
Napoli, Cremonese ile 3-3 berabere kalırken Napoli'nin gollerini Insigne, Verdi ve Younes attı.
(Sporx)
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