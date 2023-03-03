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Spor

Nathan Redmond: Ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

3 Mart 2023 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Nathan Redmond: Ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek
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Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Southampton'dan transfer ettiği Nathan Redmond geleceği hakkında konuştu.

Four Four Two dergisine özel bir röportaj veren Redmond, Premier Lig'e dönmek istediğini belirtti.

Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz yıldız, sezon sonu serbest kalacağını belirterek hedefinin Premier Lig olduğunu ifade etti. Nathan Redmond, dergiye verdiği röportajda şunları kaydetti:

"Süper Lig düşünülenden daha çekişmeli. Futbolcular daha çok kariyerlerinin sonlarında Türkiye'ye transfer oluyor algısı var ama ben henüz 28 yaşındayım. Sezon sonu serbest kalacağım ve şu an için ana hedefim Premier Lig'e geri dönmek."

Nathan Redmond, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 15 karşılaşmada forma giyerken 1 gol ve 2 asist yaptı.

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