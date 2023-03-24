Nathan Redmond: Dele Alli'nin takıma katkı vereceğine hala inanıyorum

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisini sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Redmond, takım arkadaşı Dele Alli'nin performansı ile ilgili ise, "Oynasın veya oynamasın bağımsız olarak iyi futbolcu. Takımımıza katkı vereceğine hala inanıyorum" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlıların başarılı kanat oyuncusu Nathan Redmond, antrenman öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımdaki genel havanın iyi olduğunu vurgulayan Redmond, "Genel atmosferimiz çok iyi. Birçok takım arkadaşımız milli takımda. Daha az kişi antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz ve yoğunluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına da böylece hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"4-5 AY SONUNDA MAÇ OYNADIKÇA İYİ DURUMA GELDİM"

Başarılı futbolcu, takıma katıldığı ilk dönemden bu yana yükselen bir grafik çizdiğini ifade ederek, "Daha iyi ya da farklı olduğunu söyleyemem ama Valerien Ismael döneminde geldim. Southampton'da buraya gelmeden önce tek başıma idman yaptığım dönemler oldu. Buraya geldiğimde ilk zamanlarda yüzde 100 değildim. Bunun üzerine koyarak devam ettim. Şu an 4-5 ay sonunda maç oynadıkça daha iyi duruma geldim. Bu da benim özgüvenime, formuma ve takıma katkı vermeme yansıdı" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİM İLE İLGİLİ BİR ŞEY DÜŞÜNMEDİM"

Gelecek planlarının sorulması üzerine Redmond, "Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Ben de o şekilde hedefliyorum. Elimizden geldiğince puanlar alarak maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Şu an bu konular için doğru zamanlar değil. Hedefimiz maç kazanmak. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var" açıklamasında bulundu.

"SOL TARAF KENDİMİ RAHAT HİSSETTİĞİM YER"

İngiliz futbolcu, sahanın farklı mevkilerinde görev alabildiğini ifade edip, en rahat hissettiği yerin ise sol kanat olduğunu belirterek, "Farklı bölgelerde kariyerim boyunca oynadım. Bu biraz hoca kararına göre değişen bir şey. Hocalar farklı maçlarda farklı kararlar alabiliyor. 10 numara pozisyonunda oynadım. Forvette oynadığım da oldu. Sol taraf dediğiniz gibi doğal mevkiim. Kendimi rahat hissettiğim yer. Bu noktada farklı mevkilerde oynayabilmek önemli. Önemli olan da sonucunda katkı sağlamak" diye konuştu.

"FENERBAHÇE DERBİSİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Fenerbahçe derbisinin önemine değinen Nathan Redmond, "İlk maçta 11 başlamıştım. O zaman bizim için de test olmuştu bu durum. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maçın atmosferini çok duydum. Uzun süre oynayanlardan bu konuyla ilgili çok fazla şey duydum. Derbi atmosferlerinden bahsettiler. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Önemli olan o gün katkı verebilmek" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN ORTAK HEDEFİ MAÇ KAZANMAK"

Takımdaki rekabet ortamına da değinen Redmond, "Normal bir durum. Her takımda 2, 3, 4 futbolcu mevkilerde rekabete girerler. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak. Asla şahsi bir durum söz konusu değil. Çünkü her şeyi birlikte yapıyoruz, başarıyoruz. Uzun zamandır bu hep böyle oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"DELE'NİN KATKI VERECEĞİNE HALA İNANIYORUM"

Daha önce Premier Lig'de karşı karşıya oynadığı takım arkadaşı Dele Alli'nin performansı hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Dele benim uzun süredir tanıdığım birisi. Yapabileceklerin biliyorum. Günün sonunda benim ne düşündüğüm değil. Hocamızın kararı tercihleri önemli. Zor bir soru. Çok yakın arkadaşım. Çok da iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Oynasın veya oynamasın bağımsız olarak iyi futbolcu. Takımımıza katkı vereceğine hala inanıyorum" diye konuştu.

Taraftarın desteğinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Redmond, siyah-beyazlıların destek vermeye devam etmelerini istediklerini dile getirdi.