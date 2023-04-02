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Spor

Nathan Redmond: Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 1 gol, 3 asist ile damga vuran Nathan Redmond maçı değerlendirdi.

2 Nisan 2023 Pazar 22:58 - Güncelleme:
Nathan Redmond: Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik
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1 gol ve 3 asistle derbinin yıldızlarından biri olan Nathan Redmond, Fenerbahçe'yi 4-2 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Redmond, "Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek, birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve Fenerbahçe karşısında maçı kazanmayı hak ettik." ifadelerini kullandı.

İngiliz oyuncu, "10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınızda her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üstüme düşeni yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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