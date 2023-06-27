Beşiktaş yönetiminden Nathan Redmond'un 1.5 milyon Euro'luk maaşına ek olarak flaş bir hamle yaptığı ve İngiliz yıldızın, Beşiktaş konusunda kararını verdiği ortaya çıktı.

ADA'DAN 1 MİLYON EURO

Deneyimli oyuncuya Ada'dan gelen önerilerin, 1 milyon Euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın teklif ettiğinin daha yüksek seviyede olması sebebiyle Redmond'ın, bir süre daha bekleyip ardından geleceğini şekillendireceği belirtildi. Beşiktaş Yönetimi'nin de oyuncuyla yola devam konusunda pozitif olduğu ifade edildi.

YÖNETİMDEN FLAŞ HAMLE

Kara Kartal geçen sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond'la 1 senelik sözleşme yapmıştı. Beşiktaş formasıyla 28 karşılaşmada süre alıp 6'şar gol ve asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki hücumcu, geleceğiyle ilgili olarak henüz karar vermedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Şu anda boşta bulunan İngiliz forvet, Beşiktaş'ın maaşını 1.5 milyon Euro'dan 1.8 milyon Euro'ya yükseltmesi önerisine olumlu bakıyor. Ancak İngiltere Premier Lig'den de teklifler alan başarılı futbolcu, henüz transfer döneminin başında olunması sebebiyle acele etmek istemiyor. Ailesinin, Premier Lig'i seçmesi yönünde baskı yaptığı Jamaika asıllı yıldız futbolcunun geleceğinin, ay başında belli olması planlanıyor.