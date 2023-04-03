Gösterdiği performansla 6 gollü tarihi derbinin tartışmasız yıldızı oylan Nathan Redmond maçtan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu derbi öncesinde arkadaşına WhatsApp'tan yazdığı mesajı maçtan sonra Instagram'dan paylaştı.

DERBİ ÖNCESİ ARKADAŞINA YAZMIŞ

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına WhatsApp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arkadaşının yayınladığı yazışmayı Redmond da kendi hesabından paylaştı.

'YİNE YEDEĞİM AMA TARİH YAZACAĞIM'

Nathan Redmond'un arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandığı görüldü.