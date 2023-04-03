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Spor

Redmond derbiden önce arkadaşına söylemiş: Yine yedek kulübesindeyim ama tarih yazacağım

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gösterdiği performans ile maça damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce arkadaşıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını paylaştı.

3 Nisan 2023 Pazartesi 12:21 - Güncelleme:
Redmond derbiden önce arkadaşına söylemiş: Yine yedek kulübesindeyim ama tarih yazacağım
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Gösterdiği performansla 6 gollü tarihi derbinin tartışmasız yıldızı oylan Nathan Redmond maçtan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu derbi öncesinde arkadaşına WhatsApp'tan yazdığı mesajı maçtan sonra Instagram'dan paylaştı.

DERBİ ÖNCESİ ARKADAŞINA YAZMIŞ

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına WhatsApp üzerinden derbide tarihe geçeceğini yazdığı ortaya çıktı. Arkadaşının yayınladığı yazışmayı Redmond da kendi hesabından paylaştı.

'YİNE YEDEĞİM AMA TARİH YAZACAĞIM'

Nathan Redmond'un arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandığı görüldü.

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