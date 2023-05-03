Nathan Redmond'a Premier Lig'den ilgi var

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, son haftalardaki performansıyla teknik ekibe güven veriyor. Son 6 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Redmond, İngiliz kulüplerinin yoğun radarına girdi. Beşiktaş'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı hücum oyuncusuyla birçok Premier Lig kulübünün ilgilendiği kaydedildi.

SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Kariyeriyle ilgili olarak kararını sezon sonunda verecek olan Redmond'un, Ada'dan menajeri aracılığıyla gelen teklifler için sezon sonunu işaret ettiği ifade edildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen ay yaptığı açıklamada, "Redmond, Beşiktaş'ta kalmaya olumlu bakıyor" ifadelerini kullandı.