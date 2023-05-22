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Spor

Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond, siyah-beyazlı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon önemli maçların çoğunda etkili bir performans ortaya koyan yıldız oyuncunun takımda tutulması zor görünüyor.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
Nathan Redmond'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, ayrılığa daha yakın gibi duruyor.

29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor.

EŞİ İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor.

Ancak mevcut durumda Redmond'ın kalmaya değil ayrılığa daha yakın olduğu konuşulmaya başlandı.

İngiliz futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist kaydetti.

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