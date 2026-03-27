Nathan Redmond'un yeni adresi belli oldu

Sheffield Wednesday'den ocak ayında ayrılan Nathan Redmond'un yeni takımı Blackburn Rovers oldu.

Championship'te kümede kalma mücadelesi veren Blackburn Rovers, Nathan Redmond'u kadrosuna kattığını ve 32 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında takıma yardımcı olacağını duyurdu.

Blackburn Rovers, Redmond ile birlikte yaz transfer döneminde Chorley'e kiralanan George Pratt'ın takıma geri döndüğünü ve A Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

Blackburn Rovers, Redmond ve Pratt'ın, uzun süreli sakatlıkları bulunan Sondre Tronstad ve Lewis Miller'in yerini alacaklarını ve iki ismin lig yönetimi ve federasyondan izin alınarak kadroya dahil edildiğini duyurdu.

Championship'te 39 maçta 43 puan toplayan Blackburn Rovers, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.